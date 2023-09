Rheinmetall liefert Munition für ukrainische Gepard-Panzer - Auftrag über 300.000 Schüsse!

Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat erstmals Munition für den Flugabwehr-Panzer Gepard an die Ukraine geliefert. Eine erste Charge wurde auf den Weg gebracht, weitere Chargen sollen folgen. Bis zum Jahresende sollen insgesamt 40.000 Schuss geliefert werden. Der Bund bezahlt die Munition, da er der Ukraine bereits 46 Gepard-Panzer überlassen hat und sechs weitere zugesagt hat. Rheinmetall hat insgesamt einen Auftrag über 300.000 Gepard-Schüsse erhalten. Die Produktion war aufwendig, da die Munition teilweise neu entwickelt werden musste. Die Fertigung erfolgt im Rheinmetall-Werk in Unterlüß, Niedersachsen. Die Gepard-Munition besteht zur Hälfte aus Sprengbrandmunition, mit der feindliche Drohnen, Helikopter und Flugzeuge abgeschossen werden sollen. Die andere Hälfte besteht aus Unterkalibermunition mit Schwermetall-Pfeilen, die gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden kann.Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Der Analyst Christian Cohrs bezieht sich in einer Studie auf einen Bericht des "Handelsblatt", demzufolge dem neuen deutsch-französischen Kampfpanzer das Aus droht. Die beteiligten Parteien feilschen um das potenzielle Auftragsvolumen, und ein Scheitern des Projekts könne nicht ausgeschlossen werden. Aktuell dürfte der Bericht jedoch kaum Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.Die Diskussionsteilnehmer im Forum spekulieren über den Kurs von Rheinmetall. Ein Nutzer meint, dass der Kurs nach so vielen Aufträgen steigen müsse, sieht aber noch Geduld bis zu den nächsten Zahlen als erforderlich. Ein anderer Nutzer erklärt, dass der Kurs eines DAX-Wertes von großen institutionellen Adressen bestimmt werde und nicht von Kleinanlegern. Es spielen viele Aspekte eine Rolle, auch die Jahreszeit. Vor Oktober würden ungern größere Neuengagements eingegangen. Ein weiterer Nutzer betont, dass der Kurs von Rheinmetall von großen institutionellen Adressen bestimmt werde und dass die Kursschwankungen der letzten Monate irrelevant seien, wenn man langfristig optimistisch für das Unternehmen sei.Ein Nutzer im Forum erklärt die Funktionsweise der Munition für den Gepard-Panzer. Es handelt sich um unterkalibrige Wuchtmunition oder KE-Munition, bei der das Treibladungspulver den Penetrator umschließt. Das Ziel ist es, die feindliche Panzerung zu durchschlagen, indem das Geschoss mit einer hohen Masse und hoher Mündungsgeschwindigkeit ausgestattet wird. Die Munition besteht aus Wolfram oder abgereichertem Uran. Der Durchmesser des Rohrs beeinflusst die Mündungsgeschwindigkeit direkt über den Treibkäfig des Penetrators.Ein Nutzer im Forum weist darauf hin, dass Aktien verkauft werden, wenn man ihnen keine prosperierende Entwicklung mehr zutraut oder bessere Alternativen mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis identifiziert sind. Persönliche Lebensplanungen oder fixe Daten haben dabei nichts zu suchen. Es wird vermutet, dass schwache Hände im Markt sind und erst entnervt werfen müssen, bevor die nächste Impulswelle kommt.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 246,2EUR gehandelt.