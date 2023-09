Extinction Rebellion und Greenpeace sorgen für Staus und Unruhe: Klimaschutz vs. Automobilindustrie - IAA im Fokus der Kritik

Mit einer Abseilaktion über dem Mittleren Ring in München haben Aktivisten der Organisation Extinction-Rebellion am Montag Staus ausgelöst. Zwei Menschen seilten sich von einer Brücke direkt neben der BMW-Zentrale ab. Die Polizei ließ die Aktion gewähren, was zu teilweisen Sperrungen und Behinderungen führte. Die Aktivisten forderten auf einem Transparent "Klimaschutz statt IAA - Geld für Öffis, nicht für Autobahnen". Die IAA, die am Dienstag eröffnet wurde, findet dieses Jahr zum zweiten Mal in München statt und ist umstritten. Bereits 2021 hatte sie zahlreiche Proteste angezogen.Am Dienstag störten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace den Rundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Eröffnung der IAA. Drei Personen stiegen mit Bannern auf Fahrzeuge oder Möbel am BMW-Stand und sorgten für Unruhe. Insgesamt waren rund ein Dutzend Aktivisten an der Aktion beteiligt. Nach kurzer Unterbrechung wurde das Programm fortgesetzt.Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einem Treffen mit dem Management des Autobauers auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel liegt bei 108 Euro. Analyst Tom Narayan betonte, dass der Schwung bei Elektrofahrzeugen nicht nachlasse und BMW besser abschneide als der chinesische Markt insgesamt. BMW sei auch nicht besorgt über den Markteintritt chinesischer E-Autobauer in Europa.Die Aktionen der Aktivisten zeigen erneut die kontroverse Diskussion um den Klimaschutz und die Automobilindustrie. Während Extinction Rebellion und Greenpeace auf die Notwendigkeit von Klimaschutz und einer Verkehrswende hinweisen, betont die Bank RBC die positive Entwicklung von Elektrofahrzeugen und die Stärke von BMW auf dem chinesischen Markt. Die IAA als Plattform für die Automobilindustrie steht dabei im Fokus der Kritik und zieht Proteste an. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Diskussion und die Aktionen der Aktivisten weiterentwickeln und welchen Einfluss sie auf die Automobilbranche und die Politik haben werden.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 96,09EUR gehandelt.