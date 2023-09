Allianz: Kaufempfehlung bestätigt - Kursziel von 309 Euro erwartet! Analysten sehen langfristiges Potenzial und mögliche Dividendenerhöhung.

Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für die Allianz bestätigt und ein Kursziel von 309 Euro festgelegt. Als Gründe für die positive Einschätzung nennt Analyst Michael Huttner niedrige Kosten, den freien Barmittelfluss vom Vermögensverwalter Pimco und die Versicherungsverträge von Allianz Leben. Huttner geht davon aus, dass die Allianz mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen im November ihre Gewinnprognose für 2023 anheben wird und möglicherweise ein Extra-Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird. Für 2023 erwartet er zudem eine Dividendenerhöhung um mehr als zehn Prozent.Die Allianz ist laut Huttner ein "Top Pick" und erwartet, dass das Unternehmen langfristig gute Ergebnisse erzielen wird. Er betont jedoch, dass die Allianz ein großes Unternehmen ist und daher auch längerfristige Ziele hat. Kurzfristig sieht er Kurse von 228 und 232 Euro als realistisch an, langfristig könnten sogar Kurse von 240, 250 und 300 Euro erreicht werden. Allerdings warnt er auch vor möglichen Risiken in der Weltwirtschaft, die sich auf die Entwicklung der Allianz auswirken könnten.Die Allianz ist ein global agierender Versicherungskonzern mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen an und ist einer der größten Versicherer weltweit. Die niedrigen Kosten, der freie Barmittelfluss von Pimco und die Versicherungsverträge von Allianz Leben sind laut Berenberg gute Gründe, in das Unternehmen zu investieren.Die Allianz wird voraussichtlich im November ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen gute Ergebnisse präsentieren wird und seine Gewinnprognose für 2023 anheben wird. Möglicherweise wird die Allianz auch ein Aktienrückkaufprogramm ankündigen, um den Aktionären zusätzliche Rendite zu bieten. Für das Jahr 2023 erwartet Berenberg eine Dividendenerhöhung um mehr als zehn Prozent.Insgesamt bleibt die Allianz laut Berenberg ein attraktives Investment mit langfristigem Potenzial. Die niedrigen Kosten, der freie Barmittelfluss von Pimco und die Versicherungsverträge von Allianz Leben sind gute Gründe, in das Unternehmen zu investieren. Allerdings sollten Anleger auch die möglichen Risiken in der Weltwirtschaft im Auge behalten.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 220,9EUR gehandelt.