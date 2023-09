Gerichtsurteil: Facebook verstößt gegen Datenschutz - Meta haftbar, Klage abgewiesen

Das Oberlandesgericht Hamm hat im Fall des massenhaften Abgriffs von Nutzerdaten bei Facebook eine erste Leitentscheidung getroffen. Die Richter stellten fest, dass Facebook gegen Datenschutzvorschriften verstoßen hat und der Mutterkonzern Meta dafür haftbar gemacht werden müsse. Dennoch wurde die Klage der betroffenen Nutzerin abgewiesen, da sie ihren erlittenen Schaden nicht nachweisen konnte. In ganz Deutschland gibt es viele ähnliche Klagen gegen Meta. Es handelt sich um den ersten Fall, in dem sich ein Oberlandesgericht in der vermutlich letzten Instanz mit dem Thema befasst hat.Unbekannte hatten vor Jahren eine Funktion zur Freunde-Suche bei Facebook genutzt, um Daten von etwa 500 Millionen Nutzern abzugreifen, darunter Namen und Telefonnummern. Obwohl die Telefonnummern eigentlich nicht sichtbar waren, konnten sie durch automatisierte Anfragen in großem Umfang abgerufen werden. Facebook deaktivierte daraufhin die Funktion. Die abgegriffenen Daten tauchten 2019 und erneut 2021 im Netz auf. Dadurch steigt die Gefahr, dass Menschen auf gefälschte E-Mails hereinfallen, da diese authentischer gestaltet werden können.Die betroffenen Nutzer klagen nun massenhaft gegen Meta und fordern einen Schadenersatz von 1000 Euro. Das Gericht wies die Klage der Nutzerin ab, da sie keinen immateriellen Schaden glaubhaft machen konnte. Die Richter waren jedoch überzeugt, dass Facebook tatsächlich gegen Datenschutzvorschriften verstoßen hat. Unter anderem hätte das Netzwerk die Telefonnummern der Nutzer nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung für die Suchfunktion verwenden dürfen. Zudem habe Facebook ein unzulässiges und intransparentes Verfahren genutzt, um die Zustimmung der Nutzer zur Verwendung ihrer Daten einzuholen. Trotz konkreter Kenntnis habe Meta keine Maßnahmen ergriffen, um weiteren unbefugten Datenabgriff zu verhindern.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber das Gericht hat keine Revision zugelassen. Die Anwälte der klagenden Nutzerin könnten jedoch Beschwerde einlegen, was aufgrund des niedrigen Streitwerts hohe Hürden mit sich bringt. Meta begrüßte die Entscheidung und betonte, dass nicht autorisiertes Daten-Scraping inakzeptabel sei und der Konzern weiterhin dagegen vorgehen werde. Das Urteil setzt eine Linie fort, da viele andere Gerichte insgesamt mehr als 900 ähnliche Klagen abgewiesen haben.In einer weiteren Nachricht wird berichtet, dass Facebook im Dezember den News-Bereich in Europa abschaffen wird. Dieser Teil der Facebook-App, der gesondert aufgerufen werden muss, wird in Deutschland, Großbritannien und Frankreich eingestellt. Medienunternehmen können jedoch weiterhin Links zu ihren Beiträgen auf ihren eigenen Facebook-Seiten oder Profilen veröffentlichen. Meta betonte, dass Nachrichten weniger als drei Prozent der Inhalte ausmachen, die Nutzer auf der Plattform anschauen. Der Fokus von Facebook liegt bereits seit einiger Zeit stärker auf Kontakten zu Freunden und Familie sowie Kurzvideos in Konkurrenz zur App Tiktok. Der News-Bereich wird nur noch in den USA und Australien verfügbar sein.

