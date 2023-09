Bundesforschungsministerium investiert über eine Milliarde Euro in Fusionsforschung - Energieprobleme gelöst?

Das Bundesforschungsministerium plant, in den nächsten fünf Jahren über eine Milliarde Euro in die Fusionsforschung zu investieren. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht in der Fusion eine große Chance, um alle Energieprobleme zu lösen. Ein neues Förderprogramm in Höhe von 370 Millionen Euro soll bereits laufende Aktivitäten am Institut für Plasmaphysik, am Karlsruher Institut für Technologie und am Forschungszentrum Jülich verstärken. Das Ziel ist es, ein Fusionsökosystem mit der Industrie zu schaffen, um ein Fusionskraftwerk in Deutschland schnellstmöglich zu realisieren. Die Kernfusion ermöglicht die Verschmelzung von Atomkernen und könnte theoretisch große Mengen an Energie erzeugen, klimaneutral und sicher. Es bleibt jedoch offen, ob und wann die Technik zur Energiegewinnung im großen Maßstab einsetzbar ist.Auf dem ersten Afrika-Klimagipfel in Nairobi forderte UN-Generalsekretär António Guterres mehr Klimagerechtigkeit. Er betonte, dass es "Quantensprünge" brauche, um die Erderwärmung zu bremsen. Industrieländer sollten einen klaren Fahrplan für den Kohleausstieg erstellen und ihre Finanzierung für Klimaanpassung verdoppeln. Bis 2040 sollten Industrieländer ihre Nettoemissionen auf null reduzieren, Schwellenländer bis 2050. Der Klimagipfel konzentrierte sich auf Afrika und seine rund 1,3 Milliarden Einwohner, die stark unter den Folgen der Klimakrise leiden, aber wenig zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Die afrikanischen Staatschefs forderten eine Kurskorrektur des globalen Finanzsystems, um die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Die Europäische Union versprach, sich bei der Weltklimakonferenz an die Seite Afrikas zu stellen und private Investitionen für den Klimaschutz zu mobilisieren.Afrikanische Staatschefs forderten zum Abschluss des Afrika-Klimagipfels den Umbau des weltweiten Finanzsystems für mehr Fairness. Die Teilnehmer verabschiedeten die Nairobi-Erklärung, die als gemeinsame Verhandlungsgrundlage für die bevorstehende Weltklimakonferenz dienen soll. Afrika leidet stark unter den Folgen des Klimawandels, trägt aber wenig zur Erderwärmung bei. Die afrikanischen Staaten fordern faire Bedingungen für ihre Länder, um Zugang zu den Investitionen zu erhalten, die sie für den Klimaschutz benötigen. Der Kontinent ist hoch verschuldet und benötigt Gelder von den Industriestaaten, die maßgeblich zur Erderwärmung beigetragen haben. Afrika hat ein großes Potential zur Herstellung erneuerbarer Energien, das jedoch erst durch Investitionen freigesetzt werden kann.Die NEAG Norddeutsche Energie AG setzt ihren Wachstumskurs fort und eröffnet eine neue Dependance in Leipzig. Dr. Steffen Hundt wurde in den Vorstand berufen und wird sich schwerpunktmäßig den Bereichen Stromhandel, Finanzierung und Projektakquise widmen. Die NEAG AG ist ein auf Windenergie spezialisierter Stromproduzent und plant die Erweiterung und Diversifizierung ihres Asset Portfolios durch selektive Investments in Onshore-Windenergie in ganz Europa. Das Unternehmen hat bereits einen Bestand von über 500 MW an operativen Windparks und Projektentwicklungen.

