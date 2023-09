Ölpreise geben nach jüngstem Schub leicht nach - Lagerdaten im Blick

Ein weiterer wichtiger Grund für die steigenden Erdölpreise sind neben einer regen Nachfrage auch knappe Lagerbestände. Im Tagesverlauf veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Bestandsdaten. Am Mittwochabend hatte bereits das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) über einen Abbau der landesweiten Vorräte berichtet./bgf/jha/

Die Erdölpreise notieren damit etwas unterhalb ihrer in dieser Woche markierten Höchststände seit vergangenen November. Auftrieb kommt derzeit vor allem von der Angebotsseite, nachdem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen in dieser Woche bis Jahresende verlängert hatten. Damit stemmen sich die Anführer des Ölverbunds Opec+ gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Ölpreise.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nach dem jüngsten Schub leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,28 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 37 Cent auf 87,17 Dollar.

