Kurzfristig agierende Investoren sollten nun ihre Stopps nachziehen, denkbar wäre ein Niveau um 1,2577 US-Dollar, zeitgleich können aber auch einige Gewinne realisiert werden. Geht es in den nächsten Wochen nach einer zwischenzeitlichen Erholung unter 1,2447 US-Dollar weiter talwärts, dürfte sicherlich der Bereich von 1,2308 US-Dollar und damit das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung als Ziel ins Rampenlicht rücken. Kurzzeitige Gewinnchancen ergeben sich aus dem Stand heraus nun an 1,2547 US-Dollar.

Fazit

Ein nachhaltiger Boden ist bei dem Paar GBP/USD nicht zu erkennen, obwohl am EMA 200 ein kurzzeitiger Aufschwung erfolgen könnte. Unterhalb von 1,2447 US-Dollar sind jedoch weitere Verluste stark anzunehmen, diesmal in den Bereich von 1,2308 US-Dollar. Hierfür kann dann beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME03D2 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 80 Prozent, Ziel im Schein wurden bei 4,00 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den EMA 200 bei aktuell 1,2489 US-Dollar nicht unterschreiten, was einen Stopp-Kurs im Schein von 2,33 Euroergeben würde.