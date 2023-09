WALLDORF (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen zunächst keine Angaben.

SAP will Software-Management-Firma LeanIX kaufen

