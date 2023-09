FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 15 690 Punkte. Er rutscht damit auf das Wochentief vom Vortag bei 15 676 Punkten zu. Die Marke von 15 500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien als Indikatoren für den langfristigen Trend bleiben charttechnisch im Fokus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.

An der Wall Street seien starke Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden und die Anleihezinsen weiter gestiegen, erklärte Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.