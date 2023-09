Paukenschlag: Lucid will Chinas E-Automarkt erobern! Und die Aktie?

Tipp aus der Redaktion : Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden .

Bach betonte jedoch, dass der Weg in den Massenmarkt nicht einfach sei: "Um diese Skaleneffekte zu erzielen und diese Preispunkte zu erreichen, braucht man eine sehr starke und fähige Zuliefererbasis." An der Nasdaq beendete die Lucid-Aktie den gestrigen Handelstag mit einem Minus von mehr als 2,5 Prozent. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 6,14 US-Dollar.

Derzeit positioniert sich Lucid vor allem im Luxussegment, wie die Präsentation der elektrischen Luxuslimousine 'Air Midnight Dream Edition' für über 200.000 Euro auf der IAA zeigt. Langfristig will das Unternehmen aber auch günstigere Modelle anbieten. Bach verriet Pläne, bis 2026 ein Mittelklassefahrzeug zu präsentieren und in den Folgejahren auch Modelle für den Massenmarkt im Preissegment um 20.000 US-Dollar anzubieten.

Die Expansionspläne von Lucid fallen in eine Zeit, in der das US-Unternehmen mit internen Herausforderungen zu kämpfen hat. Im März musste Lucid rund 18 Prozent seiner Belegschaft entlassen, weil die Nachfrage zurückging.

Gleichzeitig wies Bach auf die Herausforderungen eines Markteintritts in China hin: "Man muss es richtig machen. Wenn man mit den falschen Voraussetzungen nach China geht, kann viel schief gehen." Lucid habe bereits ein Team in China, das einen möglichen Markteintritt analysiere.

Auf der IAA in München sagte Bach zur Bedeutung des chinesischen Marktes: "Jeder Autohersteller muss sich sehr intensiv mit China beschäftigen oder hat dies bereits getan. Es ist der größte Automobilmarkt der Welt. Und China wird wahrscheinlich der größte und am schnellsten wachsende Markt für Elektroautos sein."

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Lucid Motors prüft Möglichkeiten, seine Fahrzeuge in China zu vertreiben. Einen festen Zeitplan für den Eintritt in den weltgrößten Markt für Elektroautos habe das Unternehmen aber noch nicht, wie Lucid-Chefingenieur Eric Bach gegenüber CNBC erklärte.

Luxus-Stromer Paukenschlag: Lucid will Chinas E-Automarkt erobern! Und die Aktie?

