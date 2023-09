Mit dem iPhone-Bann heize China außerdem den Technologie- und Handelskrieg mit den USA neu an, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Laut Insidern will China neben bestimmten Beamten auch Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber und von Staatsunternehmen die Verwendung des iPhones von Apple auf der Arbeit teilweise verbieten./ajx/stk

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA drückte auch in Fernost auf die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 sank zum Handelsende um 0,75 Prozent auf 32 991,08 Punkte. In Australien schloss der Leitindex S&P ASX 200 mit minus 1,19 Prozent auf 7171,00 Punkte.

