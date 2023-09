Zone & Co stellt das Zone Knowledge Center vor, um das Kundenerlebnis zu verbessern

BOSTON, AMSTERDAM, und SYDNEY, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Zone & Co, ein führender Anbieter von Cloud-nativen Finanz-, Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungsplattformen, hat das Zone Knowledge Center eingeführt, eine innovative Ressource, die die Autonomie und Interaktion der Kunden mit ihrer Suite von Zone Apps erhöhen soll.

Das neue Zone Knowledge Center spiegelt das Engagement von Zone & Co wider, umfassenden Support über alle Anwenderebenen hinweg zu bieten. Wesentliche Produktinformationen, Benutzerhandbücher, häufig gestellte Fragen und Einblicke in erweiterte Funktionen sind unseren Kunden jetzt in einem neuen On-Demand-Framework zugänglicher. Dieses Design zielt darauf ab, unseren Kunden mit Wissen und Fachkenntnissen zu helfen, das Beste aus unseren Lösungen herauszuholen und ein nahtloses und bereicherndes Benutzererlebnis zu schaffen.