Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Da sich die Preise für den Solar- und Chipindustrie-Grundstoff Polysilizium (PS) langsam in und außerhalb Chinas erholten, könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes für Wacker Chemie für das Jahr 2024 als zu vorsichtig erweisen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte auch profitieren, da es mit Solar-PS vermehrt auf Kunden außerhalb Chinas setze. Hinzu kämen noch mögliche staatliche Unterstützungen bei Kosten und Investitionen./mis/ck

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 134,9EUR gehandelt.



