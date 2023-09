* 1.HJ 2023: Umsatz- und Ergebnis deutlich über unseren Erwartungen * Prognosen und Kursziel angehoben



In den ersten sechs Monaten 2023 hat die MS Industrie AG Umsatzerlöse in Höhe von 125,78 Mio. EUR (VJ: 97,02 Mio. EUR) erreicht und damit den Vorjahreswert um 29,6 % deutlich übertroffen. Like-for-Like, also ohne die im Jahr 2019 veräußerte Tochtergesellschaft MS Industrie Inc., war das erste Halbjahr 2023 das umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmenshistorie. Vor dem Hintergrund der aktuell schwierigen und von einer Investitionszurückhaltung geprägten konjunkturellen Lage ist die Geschäftsentwicklung der MS Industrie AG besonders positiv einzustufen.

Im Segment Antriebstechnik (MS XTEC) legten die Umsätze um 24,1 % auf 86,69 Mio. EUR (VJ: 69,87 Mio. EUR) sichtbar zu. Hier profitierte die Gesellschaft auf der einen Seite von einem signifikanten Anstieg der Zulassungszahlen von schweren Nutzfahrzeugen. Im Zuge der Erleichterungen bei den Lieferketten wurden in Europa im ersten Halbjahr 19,2 % mehr Diesel-LKW als im Vorjahreszeitraum zugelassen. Parallel zu den daraus resultierenden höheren Kundenabrufen profitierte die MS XTEC vom Hochlaufen der Serienproduktion für neue Kunden.



Im Segment Ultraschall erhöhten sich die Umsätze um 45,6 % auf 39,76 Mio. EUR (VJ: 27,31 Mio. EUR). Im Bereich der Serienmaschinen machte sich die Normalisierung der Vertriebsaktivitäten bemerkbar und die erhöhte Installationsbasis führt zudem zu Folgeaufträgen im Servicebereich. Bei den Sondermaschinen lagen Aufholeffekte vor und zudem beobachtet die Gesellschaft, am Ende des laufenden Strukturwandels, einen Anstieg der Marktnachfrage.



Die über unseren Erwartungen liegenden Halbjahres-Umsätze haben, bei einem nahezu unveränderten Rentabilitätsniveau, zu einem ebenso starken Anstieg des EBITDA um 34,0 % auf 13,44 Mio. EUR (VJ: 10,03 Mio. EUR) geführt. Auch auf Ergebnisebene wurde damit ein neuer Rekordwert aufgestellt und unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,05 Mio. EUR (VJ: 2,54 Mio. EUR) wurde nicht nur der gesamte Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 übertroffen, unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 (GBC-Schätzung: 3,09 Mio. EUR) wurde bereits in den ersten sechs Monaten 2023 übererfüllt.



Die hervorragende Umsatz- und Ergebnisentwicklung der ersten sechs Monate 2023 wurde vom Vorstand zum Anlass genommen, um im Rahmen des Halbjahresberichtes die Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 leicht anzuheben. Während bislang ein Konzernumsatz in Höhe von 235 Mio. EUR in Aussicht gestellt war, rechnet das MS-Management nun mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 245 Mio. EUR. Hinsichtlich der Ergebnisprognosen, für die unverändert keine konkrete Guidance vorliegt, wird gegenüber dem Vorjahr mit einem jeweils deutlichen Anstieg gerechnet.



Wir passen unsere Prognosen an die neue Guidance an und tragen damit der sehr guten Entwicklung des ersten Halbjahres 2023 Rechnung. Nunmehr rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 251,10 Mio. EUR (Prognose alt: 235,00 Mio. EUR) und heben zudem die EBITDA-Schätzung auf 25,83 Mio. EUR (Prognose alt: 22,60 Mio. EUR) an. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre rechnen wir mit einem Rückgang des Wachstumstempos, unterstellen jedoch aufgrund der zunehmenden Automatisierung sowie des Wegfalls der Ramp-Up-Phase für neue Aufträge eine sukzessive Verbesserung der Rentabilität.

Aufgrund der Anhebung unserer Prognosen sowie aufgrund des Roll-Over-Effekts heben wir unser Kursziel auf 3,40 EUR (bisher: 2,90 EUR) an. Wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN.





