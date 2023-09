Wirtschaft Dax startet mit Verlusten - neue Inflationssorgen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Donnerstag schwach in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit 15.675 Punkten berechnet, 0,4 Prozent niedriger als zum Handelsschluss am Vortag.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von MTU, Airbus und Rheinmetall entgegen dem Trend im Plus. Die größten Verluste gab es bei der Deutschen Börse, Merck und Adidas. "Das Zehn-Monats-Hoch des Ölpreises heizt die Inflationssorgen erneut an", sagte Thomas Altmann von QC Partners.