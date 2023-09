Wirtschaft Habeck beklagt "Schlechtreden" des Standorts Deutschland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnt davor, die wirtschaftliche Situation in Deutschland schlechtzureden. Man habe die rückblickend "bedrückende" Selbstzufriedenheit teilweise überkompensiert durch ein "defätistisches Schlechtreden" des Standorts, sagte er am Donnerstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag.



"Wir haben Probleme, die ursächlich mit der geopolitischen Situation und mit hausgemachten Problemen zusammenhängen." Das heiße aber nicht, dass alles schlecht sei. "Wir sind ein starker Standort", so Habeck.