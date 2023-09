Die teuer erkaufte Erholung aus der Pandemie hätte eigentlich zu neuem Wachstum führen sollen. Dazu ist es nicht gekommen. Im Moment sieht es sogar so aus, als würde sich der wirtschaftliche Abschwung noch einmal verstärken. Ein Double-Dip-Szenario, in der die Wirtschaft erneut in eine Rezession fällt, wird möglich. Das sind trübe Aussichten für Deutschlands Konjunktur.

Der Deutsche Aktienindex nimmt dies folgerichtig mit fallenden Kursen zur Kenntnis. Die Stimmung wird heute auch nicht angehoben durch die nicht ganz so schlecht wie erwartet veröffentlichten Daten zur Handelsbilanz aus China. Die zahlreichen, von der Regierung in Peking ergriffenen Maßnahmen führen nicht zu einer Dynamisierung des Wachstums. In Chinas Wirtschaft herrscht im Moment eine vergleichbare Flaute wie in der deutschen. Die Zeit, in der China mit neuen Schulden oder billigem Geld sofort für neues Wachstum sorgen konnte, sind im Moment definitiv vorbei.