Trina Storage erhält eine technische Due-Diligence-Bewertung von der globalen Behörde DNV und bestätigt damit seine branchenführende Kompetenz

MÜNCHEN, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Trina Storage, der globale Anbieter von Energiespeicherlösungen, der die Art und Weise der Energieversorgung verändern will, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine umfassende technische Due-Diligence-Bewertung seines flüssigkeitsgekühlten Batterie-Energiespeichersystems („BESS" oder „ESS"), insbesondere des Elementa, durch den unabhängigen Energieexperten DNV erfolgreich abgeschlossen hat, in der bestätigt wurde, dass das Produkt den Erwartungen der Branche hinsichtlich Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit entspricht.

Die gründliche Bewertung von DNV umfasste verschiedene Aspekte der Energiespeicherlösung von Trina Storage, einschließlich BESS, Lieferanten, Designs und Integrationsfähigkeiten. Die unabhängige Technische Due Diligence (TDD) umfasste eine eingehende Prüfung der technischen Spezifikationen des Systems, der Testverfahren und der Einhaltung von Industrienormen und -vorschriften.

Der unabhängige technische Due-Diligence-Bericht von DNV enthält mehrere Highlights:

Integrationsfähigkeit:

DNV würdigte die Integrationsfähigkeiten von Trina Storage bei Energiespeichersystemen mit in Modulen und Gestellen integrierten Batterien, vollständig in ein einziges Gehäuse integrierten Batteriesystemen und eigenständigen, schlüsselfertigen Energieprodukten, die es ermöglichen, das System als eine einzige Einheit zu liefern und so den Zeit- und Kostenaufwand für die Installation vor Ort zu minimieren, sowie die Systemzuverlässigkeit und -konsistenz zu erhöhen, die mit den aktuellen Marktangeboten vergleichbar sind. Die Elementa-Lösung bietet Modul-Energiedichten, die mit den höchsten in der Branche vergleichbar sind, mit Lebenszyklus und RTE (Round Trip Efficiency) bei verschiedenen C-Raten, die den Erwartungen der Branche entsprechen.