DAX ist immer noch zu hoch für diese Wirtschaftsdaten

Es besteht kein Zweifel mehr daran, die deutsche Wirtschaft hat ein Wachstumsproblem. Die heute Morgen veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion waren ebenfalls enttäuschend. Und mit dem gestern vermeldeten Einbruch in den Auftragseingängen von fast 12 Prozent dürfte eine Erholung auch noch sehr lange auf sich warten lassen. Da passt ein Deutscher Aktienindex zumindest noch in der Nähe seines Allzeithochs eben nicht in dieses Bild, was vielen Anlegern gerade klar wird.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.