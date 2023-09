STAUD UND WRANGLER® VERBINDEN KALIFORNISCHE COOLNESS UND KLASSISCHE WESTERNTRADITION IN EINER NEUEN PREMIUM-DENIM-MARKENKOOPERATION

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Kollektion kombiniert stilprägende

Westernelemente mit einer modernen Ästhetik und setzt damit ein Zeichen



STAUD (https://staud.clothing/) , die in Los Angeles ansässige Modemarke, gibt

ihre Zusammenarbeit mit Wrangler® (https://www.wrangler.com/) , der legendären

globalen Marke für Jeansbekleidung, bekannt. Diese Partnerschaft markiert eine

Verbindung zwischen zwei führenden amerikanischen Modeunternehmen, die die

moderne kalifornische Ästhetik von STAUD mit der tief verwurzelten Kompetenz von

Wrangler in Bezug auf Denim und einen authentischen Western-Lifestyle verknüpft.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:





https://www.multivu.com/players/uk/9195951-staud-and-wrangler-new-denim-collaboration/Die Zusammenarbeit von STAUD und Wrangler verleiht traditioneller Jeansmode eineneue Perspektive. Inspiriert von alter Wrangler-Werbung und Sarah Staudingersvielgetragener Wrangler -Lieblingsjeans legt die Kollektion den Schwerpunkt aufeine klassische Denim-Konstruktion kombiniert mit den femininen Designs vonSTAUD. So entsteht eine durchdachte Kollektion, die mühelos den klassischenAmericana-Style mit modernen Designmerkmalen und Looks verbindet."Wir sind begeistert, mit Wrangler im Rahmen dieser Kollektionzusammenzuarbeiten", sagt Sarah "Staud" Staudinger, Mitbegründerin und CreativeDirector von STAUD. "Das kulturelle Erbe von Wrangler im Denim-Bereich passthervorragend zu unserem Markenethos, zeitlose Stücke zu kreieren, die zugleichfrisch wirken. Gemeinsam haben wir eine Kollektion geschaffen, die dielegendären Styles von Wrangler kombiniert und mit unserer DNA verbindet."Mit STAUDs klassischem und doch modernem Appeal und Wranglers Tradition vonQualität und authentischem Western- und Western-inspiriertem Denim, bietet dieKollektion eine Reihe von gehobenen Essentials in zwei verschiedenen Waschungenfür endlose Kombinationsmöglichkeiten. Die 8-teilige Kollektion zeichnet sichdurch Silhouetten und Ausführungen aus, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen,von einer ausgestellten Bikinijeans und dem dazu passenden Jeans-Bikinitop bishin zu einem Bleistiftrock und einem Chambray-Westernhemd, das zu einem Kleidverlängert wurde."Die Vielseitigkeit des Stils und die einzigartigen Designs dieserZusammenarbeit repräsentieren das Beste beider Marken und bieten den Modefansvon heute eine starke Mischung aus klassischen Looks undOriginal-Fit-Passformen", sagt Holly Wheeler, Vice President of Global BrandMarketing bei Wrangler. "Wir haben gemeinsam eine Kollektion entworfen, die gutzu der aktuellen zentralen Rolle von Denim in der Mode und zur Selbstdarstellung