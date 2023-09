HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Jüngste Daten vom deutschen Arbeitsmarkt zeigten eine abnehmende Zahl offener Stellen, dies dürfte für die Geschäfte von New Work eine schwächere Nachfrage bedeuten, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Käufe der New-Work-Aktie sei es noch zu früh./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 07:59 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 08:00 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 101EUR gehandelt.