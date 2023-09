Nürnberg (ots) - Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von

bestehenden Einfamilienhäusern in den kreisfreien Städten und Landkreisen von

immowelt zeigt:



- Teuerste Häuser im Süden: 8 der 10 kostspieligsten Kreise liegen in Oberbayern

- In München kostet der Quadratmeter mit durchschnittlich 9.610 Euro am meisten

- im Umland zahlen Hauskäufer bis zu 8.708 Euro

- Stuttgart (6.504 Euro), Frankfurt (5.995 Euro) und Potsdam (5.665 Euro) sind

teuerste Pflaster außerhalb Bayerns

- Sparpotenzial abseits der Großstädte: In den Landkreisen Mansfeld-Südharz

(Sachsen-Anhalt), Holzminden (Niedersachsen) und Görlitz (Sachsen) kostet der

Quadratmeter weniger als 1.000 Euro





Die hohen Baukosten und der Zinsanstieg haben den Hauskauf zuletzt deutlicherschwert. Doch es gibt nach wie vor Gegenden, in denen der Traum von deneigenen vier Wänden bezahlbar ist. In den günstigsten Kreisen Deutschlandskosten ältere bestehende Einfamilienhäuser im Durchschnitt weniger als 1.000Euro pro Quadratmeter. Mit Abstand am teuersten ist der Hauskauf hingegen inMünchen, wo der mittlere Quadratmeterpreis bei 9.610 Euro liegt. Das zeigt eineAnalyse von immowelt, in der die aktuellen Angebotspreise von Bestandshäusern(Einfamilienhäuser, 600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5 Zimmer, Baujahrzwischen 1945 und 1970) in allen kreisfreien Städten und LandkreisenDeutschlands untersucht wurden."Innerhalb der beliebten Metropolen ist der Traum von einem eigenen Haus kaummehr zu realisieren. Vor allem abseits der Großstädte finden Käufer jedoch nachwie vor bezahlbare Einfamilienhäuser", sagt immowelt Geschäftsführer FelixKusch. "Wer nicht täglich wegen der Arbeit in die Großstadt pendeln muss, solltedeshalb seinen Suchradius erweitern. In mehreren ländlichen Regionen undkleineren kreisfreien Städten ist der Hauskauf auch für Normalverdienermöglich."Höchste Hauspreise im Süden BayernsAm meisten zahlen Hauskäufer hingegen in Oberbayern - insgesamt 8 der 10teuersten Orte befinden sich dort. Auf München folgt im Preisranking dasunmittelbare Umland der Landeshauptstadt. So kostet ein Bestandshaus imLandkreis München durchschnittlich 8.708 Euro pro Quadratmeter - derzweithöchste Wert der Analyse. Die Nähe zu München sowie den Alpen sorgt auch inden südlich der Isarmetropole gelegenen Landkreisen Starnberg (8.283 Euro) undMiesbach (7.795 Euro) für Spitzenpreise. In anderen Münchner Umlandkreisen liegtdas Preisniveau zwar niedriger, dennoch gehören auch diese zu den teuersten derAnalyse. So zahlen Hauskäufer in Ebersberg und Fürstenfeldbruck durchschnittlich