Düsseldorf (ots) - PwC-Analyse: Gut jede:r Zweite hat bereits gebrauchte

Kleidung gekauft; bei der Gen Z sind es knapp zwei Drittel / Haupttreiber für

Second Hand: wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und attraktive Preise /

Kauf von gebrauchter Mode findet häufig über Online-Plattformen statt





Was bei Autos, Unterhaltungselektronik und Büchern längst Usus ist, etabliertsich auch im Bereich Kleidung und Schuhe: Der Kauf von gebrauchten Artikelnliegt voll im Trend. Die Treiber für das Wachstum des Secondhand-Marktes sindinsbesondere das steigende Bewusstsein der Verbraucher:innen für Nachhaltigkeitsowie die Aussicht auf günstigere Preise für wertige Markenartikel. Expert:innender Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland schätzen,dass das Volumen des Secondhand-Modemarktes in Deutschland von rund 3,5Milliarden Euro im Jahr 2022 auf fünf bis sechs Milliarden Euro bis 2025ansteigen wird."Umweltfreundliche, ressourcenschonende Produkte sowie das Konzept derKreislaufwirtschaft finden zunehmend Anklang bei den Konsument:innen",kommentiert Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland undEMEA. "In der Folge steigt die Nachfrage nach gebrauchten und recyceltenArtikeln, während Unternehmen durch Secondhand-Ansätze die Erfüllung ihrerNachhaltigkeitsziele vorantreiben:"Die Gen Z als Vorreiter für gebrauchte Kleidung und LuxusmarkenIm Global Consumer Insights Survey, für den PwC zwei Mal jährlichVerbraucher:innen in 25 Ländern weltweit befragt, gaben 56 Prozent der deutschenKonsument:innen an, dass sie bereits gebrauchte Kleidungsstücke gekauft haben.In der Gen Z sind es sogar 64 Prozent. Bei Luxusmarken - etwa für Bekleidungoder Handtaschen - haben 44 Prozent schon einmal Secondhand-Artikel erworben; inder Gen Z sind es elf Prozentpunkte mehr (55 Prozent)."Der Secondhand-Markt bietet Kund:innen - insbesondere jüngeren Menschen aus derGen Z - Zugang zu höherpreisigen Produkten, die sie sich sonst vielleicht nichtleisten könnten. Dies ist besonders wichtig für Luxusprodukte und -marken", sodie Einschätzung von Christian Wulff.Aber auch Möbel und Elektronik werden zunehmend gebraucht gekauft. So gibt rundjede:r zweite befragte Bundesbürger:innen an, Möbelstücke oder Elektronikartikelbereits aus zweiter Hand erworben zu haben.Online-Verkaufsplattformen für Secondhand-Artikel besonders beliebtBeim Kauf von Secondhand-Mode und Accessoires spielt der Online-Handel eine