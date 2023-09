Bildungsbündnis kritisiert Minderausgaben im Bildungshaushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Das von Gewerkschaften, Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen unterstützte Bündnis "Bildungswende Jetzt!" hat geplante Minderausgaben im Bildungshaushalt kritisiert und Forderungen nach einem dreistelligen Milliardenprogramm für die Bildung bekräftigt.

Der Etat des Bundesbildungsministeriums für das kommende Jahr stelle "einen unfassbaren Widerspruch zur sich verschärfenden Bildungskrise" dar, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier. Stattdessen wären massive Investitionen in die Bildung notwendig. Die Kampagne forderte erneut ein "Sondervermögen Bildung von mindestens 100 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung".