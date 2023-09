Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die bevorstehende Übernahme berichtet. Nach Informationen des Blatts könnte LeanIX eine Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro erreichen. Zu LeanIX' bisherigen Investoren gehören nach eigenen Angaben etwa Goldman Sachs , die Beteiligungsgesellschaft Insight Partners sowie der Investor Digital Transformation Capital Partners (DTCP). An letzterem ist die Deutsche Telekom über ihre Risikokapitaltochter als Ankerinvestor beteiligt.

WALLDORF (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen zunächst keine Angaben.

KORREKTUR SAP will Software-Management-Firma LeanIX kaufen

