Deutsche Vermögensberatung in Österreich erhält erneut Bestnote im Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) bestätigt

bereits zum 13. Mal in Folge das exzellente Urteil im Karriere-Rating der

Assekurata Solutions GmbH (Assekurata). Mit zielführenden Neuerungen im Bereich

Vertriebsunterstützung sowie erfolgsversprechenden IT- und

Marketing-Dienstleistungen konnte das Unternehmen seine Attraktivität für

Vermittler weiter steigern. In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung,

Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke bestätigt die DVAG Bank ihre

exzellente Vorjahresbewertung. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt Assekurata

erneut ein sehr gutes Urteil.



Digitale und praxisorientierte Vertriebsunterstützung





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die DVAG Bank stellt ihren Vermögensberatern ein modernes und praxisorientiertesAngebot zur Vertriebsunterstützung bereit, dass vor allem durch online-gestützteAnwendungen und Prozessen überzeugt. So wickelt der Finanzvertrieb dank dertabletgestützten Beratung in Verbindung mit dem elektronischen Antrag imVersicherungsbereich bereits einen Großteil des Neugeschäfts digital ab. Fernerprofitieren die Berater von einer technisch unterstützten Beratungsstrecke imInvestmentbereich, die die Anforderung aus der Markets in Financial InstrumentsDirective II (MiFID II) abdeckt und den Zugang zum Investmentgeschäfterleichtert.Weitere zielführende Unterstützung erhalten die Vermögensberater seit Anfang2023 mit der externen Finanzierungsplattform INFINA. Die INFINA Credit BrokerGmbH ist mit über 120 angebundenen Banken und Bausparkassen der größteungebundene Finanzierungsvermittler für die Wohnbaufinanzierung in Österreich.Damit hat die DVAG Bank ihr Engagement im Finanzierungsbereich deutlicherweitert. Die Berater können nun auf einen strukturierten, IT-unterstützenBeratungsprozess zugreifen. Neben einem unabhängigen Kreditvergleich von über120 Banken und Bausparkassen, sollen Berater und Kunde künftig von einertransparenten und übersichtlichen Ermittlung der individuell bestenFinanzierungslösung profitieren.Gezielte Unterstützung in der KundenanspracheGleichzeitig entwickelt die Gesellschaft ihr Produktangebot sowie diedazugehörigen Beratungsansätze kontinuierlich weiter und bereitet diesevertrieblich für ihre Berater auf. Hierbei berücksichtigt der Finanzvertriebinsbesondere Trends und aktuelle Themen, welche die Berater in derKundenansprache aufgreifen können. Beispielsweise führte die DVAG Bank 2023 imBereich Vorsorge den neuen Beratungsansatz "Kidz-Konzept" ein. Dieser zieltdarauf ab, Kindern einen umfassenden Vorsorgeschutz für alle Lebenslagen zubieten.Regelmäßige Investitionen in vertriebsunterstützende Kampagnen