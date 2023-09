4 Jahre Orientierung beim Einkauf - 4 Jahre Verantwortung für Lieferketten Das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf feiert Geburtstag (FOTO)

Berlin (ots) - Seit vier Jahren zeigt das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf,

welche Unternehmen ihrer Verantwortung für Mensch und Umwelt in ihren

Lieferketten nachkommen und kennzeichnet ihre nachhaltigen Produkte. Und das mit

zunehmendem Erfolg:



- 47% der Menschen in Deutschland kennen den Grünen Knopf, das Vertrauen in das

Siegel ist mit 67% besonders hoch.[1]

- Von Socke bis Hut, von Kochschürze bis Zelt: Produkte mit dem Grünen Knopf

sind mittlerweile in zahlreichen Produktkategorien und für jeden Geldbeutel zu

finden. Seit Einführung des Grünen Knopfs im Jahr 2019 gingen bereits weit

über 300 Millionen gekennzeichnete Produkte über die Ladentheke.[2]

- Auch in der privaten und öffentlichen Beschaffung hat der Grüne Knopf Maßstäbe

gesetzt. In Fanshops, Krankenhäusern, Hotels , an der Supermarkt-Kasse oder in

der Bahn - der Grüne Knopf ist aus dem öffentlichen Raum nicht mehr

wegzudenken.