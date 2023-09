Digitales Zugangsrecht BAVC und VAA schließen Sozialpartnervereinbarung

Köln (ots) - Um die Sozialpartnerschaft weiterhin zukunftsfähig zu halten und

eine zeitgemäße digitale Kommunikation zwischen Gewerkschaften und Beschäftigten

zu ermöglichen, haben der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und der VAA

eine Sozialpartnervereinbarung zum digitalen Zugangsrecht geschlossen.



Ob MS Teams oder Webex: Neue digitale Kommunikationswege haben sich zum Standard

in den Unternehmen entwickelt. Damit nehmen auch ortsflexible Arbeitsmodelle

gerade für akademisch gebildete Beschäftigte zu. Dagegen befindet sich das

Zugangsrecht der Gewerkschaften noch im analogen Zeitalter. "Wir kennen alle die

Aushänge an den schwarzen Brettern in den Betrieben", erklärt

VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. "Das Problem dabei ist: Immer weniger

Beschäftigte sind vor Ort und schauen hin." Wer zunehmend digital arbeite, den

erreichen längst nicht mehr alle Informationen. "Aber eine Sozialpartnerschaft

kann nur dann gut funktionieren, wenn die gewerkschaftliche Kommunikation mit

den Beschäftigten gewährleistet ist." Deswegen müssten etwa Tarifabschlüsse und

betriebliche Vereinbarungen möglichst schnell und transparent zugänglich gemacht

und erklärt werden. "Nur dann ist auch nachhaltig für Akzeptanz in der

Belegschaft gesorgt, was im Übrigen auch Konflikte in den Unternehmen zu

vermeiden hilft."