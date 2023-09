Platin-Auszeichnung für Bertelsmann-Geschäftsbericht 2022 (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Platin und weitere Auszeichnungen beim LACP Vision Award

- Platz 3 unter den weltweiten "Top 100"

- Gold beim Stevie und ARC Award



Der Geschäftsbericht des internationalen Medien-, Dienstleistung- und

Bildungsunternehmens Bertelsmann ist erneut mehrfach von internationalen

Expert:innen prämiert worden. Im Mittelpunkt der Publikation für das

Geschäftsjahr 2022 stehen die Strategie und die Wachstumsdynamik innerhalb des

Konzerns. Mit "Boost - The Next Level" gibt der Geschäftsbericht einen Einblick

in die Fortschritte, die der Konzern im Rahmen seiner Strategie im vergangenen

Geschäftsjahr vorweisen kann.





Bei den diesjährigen "Vision Awards" der US-amerikanischen "League of AmericanCommunications Professionals" (LACP), feierte Bertelsmann einen Dreifacherfolg.Der Online-Geschäftsbericht 2022 erhielt von der LACP eine "Platin"-Auszeichnungund schaffte es im Ranking der weltweiten "Top 100" auf den dritten Platz.Besonders gewürdigt wurde der Report darüber hinaus mit dem "Worldwide SpecialAchievement Award" für den Brief des Vorstandsvorsitzenden und dem "TechnicalAchievement Award" für die technische Umsetzung des Onlineberichts.Erfolgreich war Bertelsmann außerdem bei den "ARC Awards". Hier wurden spezielldas Design und die grafische Ausarbeitung des Berichtes mit "Gold"ausgezeichnet. Bei den Stevie Awards wurde der Onlinebericht ebenfalls mit Goldprämiert.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen für unseren Geschäftsbericht. Siezeigen, dass es uns einerseits gelungen ist, den inhaltlichen Themenschwerpunkt'Wachstum' für die Leser:innen treffend zu inszenieren und ihnen gut zuvermitteln. Andererseits würdigen die Preise das hohe Maß an Kreativität, mitder dieser Geschäftsbericht im Zuge unseres "Online-only"-Grundsatzes konzipiertund umgesetzt worden ist. So werden unsere Storys neben starken Bildern vongleichermaßen innovativen wie interaktiven Features begleitet - von Videos undAnimationen über Hörproben bis hin zu Verlinkungen. Da der Geschäftsbericht wieimmer Teil eines ganzheitlichen Kommunikationskonzepts ist, das sich in weiterenFormaten und Events niederschlägt, kommt den Auszeichnungen für uns eine umsogrößere Bedeutung zu."Der interaktive Geschäftsbericht ist unter https://gb2022.bertelsmann.deverfügbar. Die Konzeption und Gestaltung des Berichts erfolgte zusammen mit derzu Bertelsmann gehöhrenden Content-Agentur Territory. Technisch realisiert wurdedie Online-Version durch die EQS Group AG.