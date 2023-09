Die von Draganfly hergestellte Starling X.2 von Promo Drone ist eine vielseitige, reaktionsschnelle Drohne zur Nachrichtenübermittlung, die wichtige Informationen in unterschiedlichen Bereichen kommunizieren und verbreiten kann, u. a. in der öffentlichen Sicherheit, bei Notfalleinsätzen, bei Outdoor-Veranstaltungen, in der Werbung, im Marketing und bei Fan-Erlebnissen.

Las Vegas (Nevada), 29. August 2023 / IRW-Press / – Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass Promo Drone erste Bestellungen für die Starling X.2, die im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Promo Drone und Draganfly entwickelte Plattform für reaktionsschnelle Nachrichtenübermittlung und Werbung aus der Luft, erhalten hat.

Die Starling X.2 vereint die vielseitige und einfach zu montierende Commander 3 XL-Zelle von Draganfly mit der Videodisplay-Technologie von Promo Drone, die mit ultrahellen LED-Displays ausgestattet ist, um wichtige Informationen in unterschiedlichen Bereichen zu kommunizieren und zu verbreiten, u. a. in der öffentlichen Sicherheit, bei Notfalleinsätzen, bei Outdoor-Veranstaltungen, in der Werbung, im Marketing und bei Fan-Erlebnissen.

Die Starling X.2 wurde konzipiert, um die Fähigkeiten von Ersthelfern in kritischen Situationen zu verbessern und die Monetarisierungs- und unternehmerischen Möglichkeiten für Drohnenbetreiber zu erweitern. Durch die Bereitstellung einer gut sichtbaren Plattform für die Nachrichtenübermittlung aus der Luft verbessert die Drohne den Überblick über die Situation bei Naturkatastrophen, Kundgebungen, Such- und Rettungseinsätzen sowie bei anderen wichtigen Benachrichtigungen. Dies trägt erheblich zur Sensibilisierung, Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit der Öffentlichkeit bei.

„Dies ist eine aufregende Zeit für Promo Drone“, sagte Jamar Williams, Founder und CEO von Promo Drone. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Draganfly haben wir ein revolutionäres System geschaffen, das neue Horizonte erreicht und neue Wege schafft, um Aufmerksamkeit zu erregen und jedes Publikum anzusprechen. Unabhängig davon, ob es darum geht, kritische Updates bei Naturkatastrophen zu senden, Warnungen an die Gemeinde herauszugeben, Such- und Rettungseinsätze durchzuführen oder Ihre Marke mit beeindruckenden Kampagnen aus der Luft zu präsentieren – die Starling X.2 wird neu definieren, was möglich ist.“