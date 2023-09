BARCLAYS stuft Zurich Insurance Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 455 auf 443 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Unternehmen der europäischen Versicherungsbranche nach den jüngsten Quartalszahlen, den aktuellen Wechselkursveränderungen und etwaigen Marktbewegungen. Zudem verschob sie ihr Bewertungsmodell für den Sektor um sechs Monate in die Zukunft. Ihre Kursziele beziehen sich nun auf den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 20:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 434,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 443

Kursziel alt: 455

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m