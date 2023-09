Konkurrenz der Mobilfunk-Marktführer verlangt Öffnung der 5G-Netze

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit über den Zugang zu den Mobilfunknetzen in Deutschland haben 24 Konkurrenten der drei großen Netzbetreiber Deutsche Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland einen besseren Wettbewerb gefordert. Es bestehe ein "eklatantes Ungleichgewicht" auf dem deutschen Markt, das Marktzutritte neuer Mobilfunkanbieter verhindere, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben. Darüber hatte zuerst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.

Zu den Unterzeichnern gehören 1&1 -Chef Ralph Dommermuth, diverse Festnetzanbieter sowie Stadtwerke-Töchter wie Dokom aus Dortmund. Sie fordern Zugriff auf die Netze der Marktführer. "Als eine führende Wirtschaftsnation kann es sich Deutschland nicht leisten, große Teile der Digitalisierung dem Oligopol der drei größten europäischen Netzbetreiber zu überlassen", sagte Dommermuth. Zum Netzausbau brauche man einen "fairen Zugang zum notwendigen Frequenzspektrum - ohne zugunsten der etablierten Betreiber ausgebremst zu werden."