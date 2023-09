Baugeld startet um 4 Prozent in den September Zinsdellen nutzen lohnt sich

München (ots) -



- Interhyp Bauzins-Trendbarometer September: Befragte Expertinnen und Experten

sehen mehrheitlich Seitwärtsbewegung

- Anhaltend gestraffte Zinspolitik angesichts hartnäckiger Inflationsdaten:

Kaufinteressenten müssen Finanzierungen auf neuem Niveau kalkulieren

- Zinsdellen nutzen: Differenz von nur 0,30 Prozentpunkten bedeutet bei 300.000

Euro-Darlehen 9.000 Euro Ersparnis



Die Zinsen für Immobiliendarlehen pendeln sich zusehends in einem Korridor

zwischen 3,75 und 4 Prozent ein, mit vereinzelten Ausschlägen auch über die

Marke von 4 Prozent. Dabei kommt es immer wieder zu Schwankungen. Die für

September im Interhyp Bauzins-Trendbarometer befragten Zinsexpertinnen und

-experten rechnen angesichts der aktuellen Notenbankpolitik auch weiterhin mit

einer Seitwärtsbewegung bei den Bauzinsen. "Für Kreditnehmerinnen und

Kreditnehmer liegen in diesem nach wie vor volatilen Zinsumfeld auch Chancen.

Neben einem Anbietervergleich lohnt es sich, möglichst frühzeitig alle

relevanten Unterlagen für die Einreichung vorzubereiten. Wer seine

Finanzierungsunterlagen bündelt, kann so Zinsdellen kurzfristig nutzen - und

spürbare Zinsersparnisse realisieren", sagt Mirjam Mohr, Vorständin

Privatkundengeschäft der Interhyp AG.