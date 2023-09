XORTX tritt der Kidney Foundation bei und nimmt am „Kidney March“ teil

In diesem Jahr hat sich XORTX bereit erklärt, den Kidney March als Sponsor der am Sonntag stattfindenden Kidney March-Veranstaltungen sowie der Abschlusszeremonie des Kidney March zu unterstützen. Einzelheiten zur Kidney Foundation und zum Kidney March finden Sie unter den nachfolgenden Links: https://kidney.ca und https://kidneymarch.ca/basics

CALGARY, ALBERTA, den 7. September 2023 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, freut sich, seine Beteiligung am „Kidney March“ der Kidney Foundation bekannt zu geben, mit dem vier Millionen Kanadier unterstützt werden sollen, die derzeit an einer chronischen Nierenerkrankung leiden.

Zur Unterstützung der Forschungsarbeiten an einer Therapie für vier Millionen Kanadier, die derzeit an einer chronischen Nierenerkrankung leiden

