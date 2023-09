Baugewerkschaft warnt vor Jobabbau Experte beleuchtet 5 effektive Wege, die Arbeitgeber jetzt gehen müssen (FOTO)

Künzell (ots) - Die IG BAU warnt vor einem massiven Stellenabbau in der

Baubranche und einem Einbruch der Baukapazitäten. Inmitten des stagnierenden

Wohnungsmarktes sowie steigender Baupreise zeichnet sich ein düsteres Szenario

ab. Doch ist die Situation wirklich so aussichtslos, wie sie scheint?



"Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen, das ist unbestreitbar", so

Julian Jehn. "Gleichzeitig bieten Krisenzeiten Chancen zur Umstrukturierung und

Verbesserung." Er ist Recruitingexperte für Bau-, Handwerks- und

Industrieunternehmen und verrät nachfolgend 5 Wege, mit denen Arbeitgeber dem

Jobabbau jetzt erfolgreich entgegenwirken können.