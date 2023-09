Nordzucker setzt auf nachhaltige Energieverteilungsanlage im Werk Nordstemmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nordstemmen (ots) - Nordzucker wird bis spätestens 2050 Zucker klimaneutralherstellen. Mit dem Programm "GoGreen" erstellt das Unternehmen konzernweit fürjeden der 14 Produktionsstandorte eine eigene Roadmap für mehr Energieeffizienzund CO2-Einsparung. In den nächsten fünf Jahren wird Nordzucker für"GoGreen"-Maßnahmen mehr als 250 Mio. Euro investieren. Im Rahmen diesesProgramms wurde heute am Produktionsstandort in Nordstemmen gemeinsam mit demNiedersächsischen Wirtschaftsminister, Olaf Lies, eine neue klimafreundliche,fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage in Betrieb genommen. Diese wirdkünftig als Herzstück der Energieverteilung im Werk fungieren. Es handelt sichum eine der ersten Schaltanlagen des Herstellers Siemens in derLebensmittelerzeugung in Deutschland, die auf das bislang gebräuchliche FluorgasSchwefelhexafluorid (SF6) verzichtet und stattdessen mit klimaneutralemIsoliergas "Clean Air", das aus natürlichen Komponenten der Umgebungsluftbesteht, betrieben wird."Mit der neuen klimafreundlichen Elektroschaltanlage für Mittelspannung machenwir nicht nur die Energieversorgung unserer Zuckerfabrik in Nordstemmen sichererund effizienter, sondern wir verringern gleichzeitig unseren CO2-Abdruck undschonen die Umwelt. Nordzucker investiert an allen Standorten in Nachhaltigkeitund Effizienz. Die hohen Investitionen auch in unsere niedersächsischen Werkesind Bausteine auf unserem Weg in die klimaneutrale Zuckerproduktion," erklärteVorstandsmitglied Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker."Diese Investition Nordzuckers ist ein sehr gutes Beispiel für die inNiedersachsen bedeutende Agrar- und Ernährungswirtschaft. Ich freue mich, dassdas international agierende Unternehmen, das seine Wurzeln hier in unseremBundesland hat, die Produktionsstandorte in den ländlichen Regionen derartstärkt. Zukunftsgerichtete Unternehmen investieren in Nachhaltigkeit undKlimaschutz," würdigte der Niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies dieInvestition Nordzuckers in die klimafreundliche Energieverteilungsanlage.Fluorgasfreie EnergieverteilungsanlageDie neue Übergabe- und Schaltstation ist zentrale Stelle für die Elektrizität imMittelspannungsbereich am Standort Nordstemmen. Hier wird die Elektrizität imSpannungsbereich von bis zu 6.000 Volt verteilt, die am Standort vom eigenenKraftwerk für die Produktionsanlagen erzeugt wird, sowie diejenige, die vomöffentlichen Netz ins Werk geliefert oder auch vom Standort ins öffentliche Netzeingespeist wird. "Mit dieser neuen Anlage ersetzen wir nicht nur die bisherigeSchaltanlage, sondern wir haben schon in die Zukunft gedacht. Die neue Anlage