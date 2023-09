Einjährige Beteiligung NTT DATA Business Solutions und Natuvion bieten all-in-one-Paketlösungen für die digitale Transformation (FOTO)

Bielefeld (ots) - Vor einem Jahr hat die NTT DATA Business Solutions AG nach

einer langjährigen Partnerschaft die Mehrheit an der Natuvion Group übernommen (

https://nttdata-solutions.com/de/presse/lokale-pressemitteilungen/ntt-data-betei

ligt-sich-an-der-natuvion-group-und-baut-sap-s-4hana-transformationsexpertise-au

s/) . Gemeinsam haben der global führende SAP®-Berater für den Mittelstand und

der anerkannter SAP® Data Transformation Partner in dieser Zeit rund 50 Kunden

weltweit erfolgreich den Umstieg auf SAP® S/4HANA ermöglicht. Basis der

Zusammenarbeit bildet ein nahtlos ineinandergreifendes Beratungs- und

Transformationsangebot, bei dem Kunden eine individuell auf sie zugeschnittene

all-in-one-Paketlösung erhalten.



"Wir wollen die digitale Transformation für unsere Kunden so effektiv wie

möglich gestalten, deshalb ist Natuvion für uns der perfekte Partner. Gemeinsam

reduzieren wir die Komplexität und machen die Transformation schneller, sicherer

sowie kosteneffizienter", so Norbert Rotter, Vorstandvorsitzender von NTT DATA

Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Unser Dienstleistungspaket deckt

das gesamte SAP-Portfolio ab. Darüber hinaus bieten wir Lösungen auf höchstem

Niveau, von der selektiven Migration über die Transformation bis hin zur

Datenbereinigung."