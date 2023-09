Treffpunkt für Nachhaltigkeit IMPACT FESTIVAL vernetzt Start-ups, Unternehmen und Investor:innen / Sechs Innovationsbereiche führen Besucher:innen inhaltlich durch das Event (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 13. und 14. September stehen die Fredenhagen Spaces

in Offenbach ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Denn dann findet die dritte

Ausgabe des IMPACT FESTIVAL statt. Das Event verfolgt die Vision, die

Transformation unserer Wirtschaft im Sinne der sozialen, ökologischen und

ökonomischen Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Dafür bekommen die rund 3.000

Besucher:innen ein vielfältiges Programm an die Hand, das sie in insgesamt sechs

Innovationsbereichen mit konkreten Lösungen für die Herausforderungen in ihrem

Unternehmen versorgt.



In der Innovation Area "CIRCULAR ECONOMY AND RESOURCES" liegt der Fokus auf dem

Erhalt von Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette, beispielsweise durch

effizientes Ressourcenmanagement, regenerative Geschäftsmodelle und nachhaltige

Gebäude. Der Ausstellungsbereich umfasst Lösungen rund um Abfallsammlung und

-wiederverwendung, die Digitalisierung der Bauindustrie oder die zirkuläre

Gestaltung von Prozessen. Innovation Area "AGRICULTURE, BIODIVERSITY AND FOOD"

stellt Lösungen vor, die langfristig zur Ernährungssicherheit, zum Erhalt der

biologischen Vielfalt und den Herausforderungen in der Landwirtschaft und

Lebensmittelindustrie beitragen können.