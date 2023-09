Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft begrüßt dm-drogerie markt als 660stes Mitglied

Berlin (ots) - Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) freut sich, als

660stes Mitglied das beliebte und ökologisch engagierte Handelsunternehmen dm

aufzunehmen. Das neue Mitglied zählt mit rund 50.000 Mitarbeitenden in

Deutschland zu den größten Unternehmen, die sich im BNW engagieren.



Nur wenige Tage nach dem 50. Firmenjubiläum von dm-drogeriemarkt - am 28. August

1973 wurde die erste Filiale in Karlsruhe eröffnet - hat sich das Unternehmen zu

einer Mitgliedschaft im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW e.V.

entschlossen. Der BNW bringt soziale und ökologisch nachhaltige Akteure der

Wirtschaft zusammen und macht deren Stimme bei politischen

Entscheidungsprozessen laut. Im Zentrum der Arbeit steht die Transformation hin

zu einer zukunftsorientierten Wirtschaft. Diese Programmatik des BNW passt zur

Zielsetzung von dm.