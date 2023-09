Collective Metals gibt die Ernennung von Amanuel Bein zum Direktor bekannt

- Herr Bein arbeitete mehr als zehn Jahre lang für Hudbay Minerals, ein Unternehmen, das vor kurzem Copper Mountain für 439 Millionen Dollar erwarb, das an das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Princeton-Projekt, angrenzt.

- Herr Bein leitete die Exploration für Rock Tech Lithium, das umfangreiche Bohr- und Feldexplorationsprogramme in Ontario durchführte, wo Collective Metals zwei Projekte besitzt: das Landings Lake Lithium Projekt und das Whitemud Lithium Projekt.

7. September 2023 / VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - ist stolz darauf, die Ernennung von Herrn Amanuel Bein, P.Geo. zum Direktor des Unternehmens (die "Ernennung") bekannt zu geben. Herr Bein wird dazu beitragen, die Explorationsprogramme des Unternehmens für sein Vorzeigegrundstück, das Projekt Princeton, sowie das Lithiumprojekt Landings Lake und das Lithiumprojekt Whitemud zu leiten.

"Ich freue mich darauf, einem starken Team bei Collective Metals beizutreten und das Unternehmen bei der Erreichung seiner Ziele durch verschiedene Explorationsprogramme zu unterstützen", sagte Amanuel Bain. "Ich glaube, dass das Projekt Princeton ein beträchtliches Potenzial hat, und ich werde meine Erfahrung in diesem Gebiet nutzen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen bei seiner Arbeit effizient und effektiv bleibt."

Herr Bein verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Explorations- und Bergbaubranche, wo er erstklassige Kenntnisse und Fachwissen über verschiedene Mineralvorkommen wie LCT-Pegmatit, VMS, SEDEX, Porphyr-Skarn und orogenes Gold erworben hat. Er begann seine Karriere als Feldgeologe, während er zwischen 2005 und 2008 für mehrere Junior-Mineralienexplorationsunternehmen im arabischen Nubischen Schild arbeitete. Herr Bein arbeitete zwischen 2008 und 2010 im Bathurst Mining Camp, während er sein Studium an der University of New Brunswick abschloss.