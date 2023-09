"Eine echte Chance, Karriere zu machen" / 279 neue Nachwuchskräfte starten bei toom (FOTO)

Köln (ots) - Onboarding, gegenseitiges Kennenlernen und ein Treffen mit der

Geschäftsführung - diese und viele weitere Stationen durften auch in diesem Jahr

279 neue Nachwuchskräfte bei toom durchlaufen. Neben rund 256 Auszubildenden in

den Märkten starteten diesen Monat insgesamt fünf Azubis in der Kölner Zentrale

und im Lager Dietzenbach. Zusätzlich beginnen 13 Teilnehmende des

Abiturient:innenprogramms zum/r Handelsfachwirt:in und 5 Dual-Studierende ihre

Ausbildung . Nach aufregenden ersten Wochen erwarten die Berufseinsteiger eine

abwechslungsreiche Ausbildung und anschließend vielseitigen Karrierechancen.



Eine interessante Ausbildung, nette Kollegen, eine gute Work-Life-Balance und

die Chance, anschließend Karriere zu machen - dies und vieles mehr können

Berufseinsteiger bei toom erwarten. "Wir heißen unsere neuen jungen Kolleg:innen

herzlich willkommen. Sie dürfen sich auf spannenden Input und ein kollegiales

Umfeld freuen. Uns ist besonders wichtig, dass unsere Azubis ihre Talente

einsetzen und Verantwortung übernehmen können.", so Mario Kreher, Leiter Human

Resources bei toom. "Sie haben hier eine echte Chance, Karriere zu machen. Denn

bei toom gilt: Bei guter Leistung gibt's eine Übernahmegarantie.", so Kreher

weiter.