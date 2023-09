"Ein starkes Signal an unsere Mitarbeitenden" dennree investiert rund 18 Millionen Euro in Lohnerhöhungen (FOTO)

Töpen (ots) - Als führendes Bio-Fachhandelshaus sendet dennree mit einer

flächendeckenden Gehaltssteigerung zum 1. Oktober 2023 ein starkes Signal an

seine Mitarbeitenden und investiert rund 18 Millionen Euro in die

Zukunftssicherung des Unternehmens. dennree hebt den Stundenlohn aller

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den dennree Niederlassungen und

den Denns BioMärkten bundesweit um 1,50 Euro brutto an, wobei der Stundenlohn

auf mindestens 14,00 Euro brutto pro Stunde steigt.



"Wir senden ein starkes Signal an unsere Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat

unseres Unternehmens und wir sind stolz darauf, mit unseren umfassenden Lohn-

und Gehaltserhöhungen ihren Einsatz und ihr Engagement zu wertschätzen. Das gilt

einmal mehr in den bewegten Zeiten, in denen wir leben", so Thomas Greim,

Inhaber und Geschäftsführer von dennree. "Wir wollen wach in die Zukunft blicken

und gemeinsam den Bio-Gedanken weiter voranbringen.