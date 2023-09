TORRAS präsentiert auf der IFA 2023 4 revolutionäre Handyschutzhüllen und läutet damit neue Trends bei mobilem Zubehör ein

Angesichts des zunehmenden Trends zum Ansehen von Videos auf Mobilgeräten, bieten die Smartphone-Schutzhüllen mit Ständer von TORRAS die perfekte Lösung für die horizontale und vertikale Positionierung. Dank der mehrfachen Winkeleinstellung von 40° bis 120° können Sie ganz einfach den idealen Winkel für Ihre persönlichen Bedürfnisse finden. Sie können Ihr Telefon beispielsweise auf einen Tisch legen, um freihändig Videokonferenzen abzuhalten, oder es mit einem Magneten am Kühlschrank befestigen, um beim Kochen in der Küche bequem Rezepte abzurufen. Ob Sie sich Videos ansehen, an virtuellen Meetings teilnehmen oder gleichzeitig mehrere Tätigkeiten verrichten, die Smartphone-Schutzhüllen mit Ständer von TORRAS bieten eine stabile Stütze, wann immer Sie sie brauchen.

Passend dazu präsentierte TORRAS seine Spitzentechnologien aus dem TORRAS LAB, die von der Technik eines verdeckten Ständers bis hin zur innovativen Coology-Kühltechnologie reichen.

Charley, Marketingdirektor von TORRAS, erklärte dazu: „Wir freuen uns, erstmalig unsere innovativen Smartphone-Schutzhüllen mit Ständer auf der IFA 2023 vorstellen zu können. Wir sind der Meinung, dass Handy-Schutzhüllen nicht nur dem Schutz dienen sollten, sondern dass sie sich zu einem multifunktionalen Werkzeug entwickeln sollten, das dem Benutzer in vielerlei Hinsicht nützlich ist. Wir sind davon überzeugt, dass diese Produkte unseren Nutzern mehr Spaß und Komfort bieten und führend bei der Innovation der Smartphone-Schutzhüllen sein werden."

Die auf der IFA 2023 von TORRAS ausgestellten Smartphone-Schutzhüllenprodukte mit Ständer präsentieren eine neue Vision für die Zukunft der Handy-Schutzhüllen-Innovation in der Welt der Technik. Die neuesten Versionen dieser innovativen Produkte werden ab dem 13. September 2023 auf mehreren Plattformen erhältlich sein.

Informationen zu TORRAS

TORRAS wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine innovative Marke, die die Design-Philosophie „Simple but Unique" verfolgt. Das Unternehmen verfügt über ein über 2.000 Quadratmeter großes Forschungs- und Entwicklungslabor und hat bisher mehr als 1.100 Patente erhalten, wobei 36 seiner Produkte mit renommierten internationalen Design-Preisen ausgezeichnet wurden, u.a. mit dem deutschen Red Dot Design Award.

Ansprechpartner bei TORRAS: marketing@torraslife.com

TORRAS PR-Manager: jacinta@torras-global.com

