Fake News, Big Tech, AI Hat die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft? Buchpräsentation Clemens Pig: "Democracy Dies in Darkness"

Wien (ots) - APA-CEO Clemens Pig präsentierte Buch über faktenbasierten

Agenturjournalismus in Zeiten von Desinformation und Künstlicher Intelligenz



In seinem heute, Donnerstagvormittag, präsentierten Buch "Democracy Dies in

Darkness" (https://www.ots.at/redirect/brandstaetterverlag) zeigt Clemens Pig

(https://apa.at/service/kontakt/) , Geschäftsführer der APA - Austria Presse

Agentur, dass die Wa(h)re Nachricht im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz

kein Auslaufmodell ist , sondern vielmehr eine spannende und wichtige Zukunft in

der digitalen (Des)Informationsgesellschaft hat. Gerade faktenbasierter und

unabhängiger Agenturjournalismus in Europa gewinnt an Bedeutung als Kühlmittel

für die polarisierten, überhitzten Meinungsmärkte der sozialen Netzwerke.

Besonders dann, wenn es gelingt, aus redaktioneller und Künstlicher Intelligenz

ein einzigartiges kollaboratives Ökosystem des faktenbasierten Free Flow of

Information in Europa zu bilden.