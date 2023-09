C3.ai-Aktie crasht zweistellig: Platzt jetzt die KI-Blase?

Das Unternehmen prognostizierte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 72 und 76,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche FactSet-Schätzung von 73,8 Millionen US-Dollar.

Die Aktien von C3.ai sind in diesem Jahr um 181 Prozent gestiegen, während der S&P 500 um knapp 17 Prozent zugelegt hat. Der techlastige Nasdaq 100 notiert aufgrund des KI-Hypes sogar um satte 41,5 Prozent höher.

Nach Bekanntgabe der Earnings notiert der KI-Titel vorbörslich um bis zu elf Prozent tiefer. "Wir glauben weiterhin, dass C3.ai auf dem Weg zu einer Beschleunigung [in der zweiten Jahreshälfte] ist, aber mit weniger Margenaufwärtspotenzial und Aktien, die C3.ai immer noch eine höhere Nachfrage zuschreiben, bleiben wir an der Seitenlinie", kommentieren D.A. Davidson-Analysten die Zahlen in einer Kundenmitteilung. Wedbush hat in der Folge das Kursziel für die C3.ai-Aktie von 50 auf 42 US-Dollar gesenkt und das Outperform-Rating beibehalten. Der Analystenkonsens lautet "Halten" und impliziert ein Abwärtspotenzial von knapp 14 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,32 % und einem Kurs von 25,70EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion