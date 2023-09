First American Uranium informiert über den früheren Uranbergbau in New Mexico und das Potenzial des Projekts Red Basin

- Im Bezirk Grants wurde über 30 Jahre lang mehr Uran gefördert als in jedem anderen Gebiet in den USA

- New Mexico steht in puncto Uranreserven in den USA an zweiter Stelle

- Das Uran-/Vanadiumkonzessionsgebiet Red Basin von First American Uranium liegt im Bezirk Grants

Vancouver, British Columbia – 7. September 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das „Unternehmen“) freut sich, Informationen über die frühere Exploration und Förderung von Uran in New Mexico bereitzustellen, insbesondere in der Region des unternehmenseigenen Uran-/Vanadiumkonzessionsgebiets Red Basin im Bezirk Grants, dem Standort der wichtigsten Uranlagerstätten des Bundesstaates. Aus diesen Lagerstätten im Nordwesten New Mexicos wurden zwischen 1948 und 2002 über 340 Millionen Pfund U3O8 gefördert, was 97 % der Gesamtproduktion des Bundesstaates und über 30 % der amerikanischen Gesamtproduktion ausmacht [1].

„Im Uranbezirk Grants wurde zwischen 1951 und 1980 mehr Uran produziert als in jedem anderen Gebiet in den USA“, so Shawn Balaghi, seines Zeichens CEO von First American Uranium. „Wir können uns glücklich schätzen, über ein Projekt in einem so reichen Mineralgürtel zu verfügen, und werden uns darauf konzentrieren, auf der historischen Uranproduktion der Region aufzubauen.“

Nach Angaben des New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources nimmt New Mexico mit 15 Millionen Tonnen Erz mit 0,277 % U3O8 (84 Millionen Pfund U3O8) den zweiten Platz unter den Uranreserven in den USA ein [2]. Die jährliche Uranproduktion in New Mexico stieg von 1948 bis 1956, von 1957 bis 1960, von 1965 bis 1968 und von 1973 bis 1979 stetig an. Die Spitzenproduktion erreichte man in diesem Bundesstaat 1978 mit einer jährlichen Rekordproduktion von 9.371 Tonnen U3O8 [3].

Bis 1989 wurden alle konventionellen Tiefbau- und Tagebau-Uranminen New Mexicos aufgrund von Marktfaktoren, die heute keine Gültigkeit mehr haben, geschlossen:

- Aufgrund des Zwischenfalls im Kernkraftwerk Three Mile Island im Jahr 1979 nahm die Öffentlichkeit die Kernenergie zunehmend als gefährlich und kostspielig wahr, was dazu führte, dass Kernkraftwerke unpopulär wurden. Heute hingegen befürwortet die Mehrheit der Amerikaner (57 %) mehr Kernkraftwerke zur Stromerzeugung in den USA, während es im Jahr 2020 noch 43 % waren [4].