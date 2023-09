Fresenius SE nach Kursrutsch mit bullischer Tageskerze

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Fresenius befinden sich trotz des Kursrutsches weiterhin in einem Aufwärtstrend und aktuell lediglich in einer Korrektur in der Extension. Sollte der 50er-EMA halten, würde der Aufwärtstrend bestätigt werden. In diesem Fall wäre dann zunächst mit einem erneuten Hochlauf zum 10er-EMA zu rechnen. Für langfristig weiter steigende Kurse bei den Aktien von Fresenius spricht auch die in Zukunft deutlich ansteigende Ichimoku-Wolke. Kommt es hingegen doch zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre zunächst ein weiterer Kursrückgang bis zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke und zur Unterstützung bei 27,80 Euro zu erwarten."

Die Unterstützung bei 27,80 Euro hat gehalten und die Aktien von Fresenius befinden sich aktuell mit einer bullischen Tageskerze leicht unter dem 50er-EMA. Fresenius muss jetzt liefern und die Korrektur im Aufwärtstrend beenden und über den 50er-EMA hochziehen. Eine Long-Position ist im Rennen.