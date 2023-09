Century Lithium erhält vorläufiges Patent

7. September 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ... - freut sich, mitteilen zu können, dass es ein vorläufiges Patent beim U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce erhalten hat. Das vorläufige Patent trägt den Titel System and Method for Extracting Lithium from Clay and Other Materials in a Chloride Solution Using Individualized Pretreatments . Das zum Patent angemeldete Verfahren umfasst das Flussdiagramm des Unternehmens, wie es in seiner Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage") in Amargosa Valley, Nevada, USA, entwickelt wurde, und schützt das geistige Eigentum des Unternehmens (IP) in Bezug auf die Handhabung von Lösungen, die aus der Behandlung von festen Materialien, einschließlich Ton, aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley (Projekt) des Unternehmens in Nevada stammen.