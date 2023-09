BERENBERG stuft VINCI auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vinci nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Nach den Gesprächen mit dem Konzessions- und Baukonzern bleibe er weiterhin positiv gestimmt, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 13:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 102,4EUR gehandelt.



