Aiways U6 SUV-Coupé triumphiert als "Firmenauto des Jahres 2023" (FOTO)

München (ots) - Das Aiways U6 SUV-Coupé hat seinen ersten Titel gewonnen. In der

Kategorie "Elektro-SUV" wurde es von der Jury zum "Firmenauto des Jahres"

gewählt und konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. Die Fachjury

honorierte neben Design, Platzangebot und Qualität vor allem auch Preis,

Effizienz und Unterhaltskosten.



"Wir sind überaus stolz darauf, dass das Aiways U6 SUV-Coupé diese renommierte

Auszeichnung erhalten hat", freut sich Dr. Alexander Klose, Executive Vice

President of Overseas Operations bei Aiways, über den Gewinn des Preises. "Es

ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, ein Fahrzeug zu schaffen, das in Sachen

Leistung, Qualität und Nachhaltigkeit überzeugt und damit den Bedürfnissen des

gewerblichen Einsatzes in vollem Umfang gerecht wird."